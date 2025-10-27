ONG y dirigentes opositores califican de “inconstitucional” y un “peligroso precedente” retiro de la nacionalidad venezolana a Leopoldo López (+Fotos)

Voceros de partidos políticos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se pronunciaron para rechazar la propuesta de retirar la nacionalidad venezolana al dirigente de Voluntad Popular (VP) en el exilio, Leopoldo López, por considerar que esta iniciativa es “inconstitucional”.

El sábado, el jefe de Estado, Nicolas Maduro, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojar de su nacionalidad a López por promover una invasión militar de Estados Unidos al país. La información fue confirmada el sábado por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y por el canciller Yván Gil, quien precisó, a través de su cuenta en la plataforma Telegram, que el primer mandatario ya había presentado el recurso para proceder a la revocatoria.

La ONG de defensa de Derechos Humanos, Provea, señaló por medio de un comunicado difundido en sus redes, que tal iniciativa constituía una violación al artículo 35 de Carta Magna, el cual establece que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad” y que la otorgada por “naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.

“(Esto es) un golpe a la Constitución. Maduro busca retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López, marcando un peligroso precedente en Venezuela y replicando el camino de regímenes autoritarios como Nicaragua”, acotó Provea.

Más detalles

La ONG insistió en la inconstitucionalidad, pero además alertó que el intento de usar “el destierro como castigo político constituye una grave violación de derechos humanos y un precedente peligroso de persecución”.

“También contradice el artículo 15 de la Declaración Universal de DD.HH. que reconoce que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a no ser privada arbitrariamente de ella”.

Provea agregó que la amenaza de revocatoria profundiza lo alertado por la Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela acerca de la cooptación de los poderes públicos y el “colapso del Estado de derecho en el país”.

La vicepresidenta Rodríguez precisó que la petición hecha ante el TSJ se sustentaba en el artículo 130 de la Constitución, el cual señala que “los venezolanos tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

Solidaridad con López

La líder de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, también se pronunció este domingo sobre la revocatoria de la nacionalidad a López -quien vive actualmente en España, luego de salir del país en 2020.

“Mi solidaridad con Leopoldo López ante esta atroz amenaza del régimen de Maduro (…) Cada hora que pasa, el régimen aumenta la represión, dentro y fuera del país. Por más de 20 años han actuado con absoluta crueldad e impunidad y creyéndose intocables. Es hora que mantengamos el foco en la meta: Vamos a liberar a Venezuela, a asegurar una transición ordenada y pacífica y a construir un país extraordinario”, dijo Machado a través de sus redes.

María Corina Machado se solidarizó con Leopoldo López / Foto: Archivo

Mientras, el vocero de La Causa R, Andrés Velásquez, señaló que el intento de revocar la nacionalidad a López era “un despropósito y un acto inútil”. “La nacionalidad por nacimiento está protegida constitucionalmente (…) Luce desesperado Maduro”, indicó este lunes 27 Velásquez.

Andrés Velásquez dijo que intento de retirar la nacionalidad era “un despropósito y un acto inútil” / Foto: Archivo



Caracas / Rodolfo Baptista