ONG: Un venezolano permanece detenido por comentar en TikTok sobre captura de Maduro

Un venezolano permanece detenido en su país luego de que comentara un video en TikTok sobre la captura en Caracas del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, denunció Espacio Público, Organización No Gubernamental (ONG) dedicada a defender la libertad de expresión.

A través de una nota de prensa, detalló que se trata de Yorman Acevedo, quien fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Aragua (norte) el pasado 13 de enero, 10 días después de la captura de Maduro y Flores.

Espacio Público indicó que Acevedo fue acusado de "instigación al odio" y estuvo 19 días en condición de "desaparición forzada" tras su detención, hasta que sus familiares supieron que fue recluido en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

Sin conocimiento de su situación

Sin embargo, prosiguió la ONG, el pasado 24 de marzo "hubo un traslado de detenidos de El Rodeo I hacia el Centro Penitenciario Yare III", en Miranda, pero la familia de Acevedo no tiene información sobre si él estaba en ese traslado, "aunque parientes de otros detenidos les aseguraban que sí".

El lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la OEA, otorgó medidas cautelares a Acevedo al considerar que se encuentra en una "situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela".

Varias ONG, entre ellas Espacio Público, denunciaron arrestos de personas que hicieron algún tipo de publicación en redes sociales contra el Gobierno de Venezuela.

Voz oficial

En febrero pasado, el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada ese mes, reconoció que en Venezuela se ha aplicado "a veces muy bien y a veces muy mal" la ley contra el odio, en vigor desde 2017 y que establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio".

Arreaza mencionó entonces casos de personas que fueron arrestadas "por unos mensajes en su teléfono" que revisaron funcionarios en controles policiales terrestres y subrayó que "no hay derecho" para este tipo de acciones.

Caracas / EFE