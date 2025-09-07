ONG exige libertad para excandidato Enrique Márquez, quien cumple nueve meses preso

La organización Un Mundo Sin Mordaza exigió la libertad del excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido días antes de la juramentación ante la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro, quien asumió un tercer mandato bajo denuncias de fraude realizadas por la oposición y el cuestionamiento de buena parte de la comunidad internacional.

Enrique Márquez fue detenido el pasado 7 de enero tras ser acusado por las autoridades de planear un "golpe de Estado" para el 10 de enero. "Desde entonces permanece recluido en el Helicoide bajo aislamiento prolongado incomunicación absoluta", señaló Un Mundo Sin Mordaza en su cuenta en X este domingo 7 de septiembre.

La organización denunció que al exdiputado y exrector del Consejo Nacional Electoral se le ha negado el derecho a la defensa privada y exigió la libertad del político de 62 años.

Apoyo

Dirigentes políticos y organizaciones han exigido la libertad de Márquez, quien es considerado como una persona que ha promovido el diálogo como salida a la crisis y defensor de los derechos humanos.

Tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, Márquez encabezó varias iniciativas destinadas a exigir el respeto a la voluntad popular, entre las cuales destaca un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la sentencia que validó los resultados de los cuestionados comicios.

Caracas / Tal Cual