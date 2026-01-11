ONG denunció la muerte de un policía bajo custodia del Estado venezolano

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció la madrugada de este domingo la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa de 52 años, quien se encontraba detenido desde diciembre.

La organización dijo en X que Torres Fernández, quien estaba recluido en un centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, falleció este sábado, dos días después del anuncio de las autoridades de la liberación de un "número importante de personas", un proceso que la ONG y la oposición mayoritaria denuncian que ha avanzado a cuentagotas.

Según el CLIPP, el funcionario de la Policía de Portuguesa, "adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio", fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por "compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado", el chavista Primitivo Cedeño.

"De manera extraoficial, se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir", señaló la ONG.

De momento, indicó que "no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia".

"Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad", expresó el CLIPP, que exigió una "investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos".

"No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas", agregó la organización.

Con Torres Fernández, el CLIPP asegura que 22 personas han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014.

El partido opositor Primero Justicia de (PJ) lamentó el fallecimiento y responsabilizó "directamente al régimen de (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez".

"Libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos, civiles y militares", agregó PJ en X.

Caracas / EFE