ONG denunció arbitrariedad en arresto de grupo LGBTIQ+ en Lara

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS denunciaron la detención de al menos 30 hombres en un local de entretenimiento LGBTIQ+ en Barquisimeto, estado Lara.

En el comunicado, las organizaciones afirmaron que se trata de una detención arbitraria por parte de la policía. Alertaron que de acuerdo a las víctimas, los agentes policiales vestidos de civiles, acusaron a los hombres de “ejercer la homosexualidad” y posteriormente los extorsionaron, exponiendo su orientación sexual ante familiares y amigos.

“Recordamos a las autoridades que el alegado ‘delito de homosexualidad’ es penalmente inexistente en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la privación de libertad de estos más de 30 ciudadanos, bajo amenazas de escarnio público y extorsión, constituye una grave desviación de poder que reviste el carácter de delitos de concusión y privación ilegítima de la libertad por motivos discriminatorios”, declararon las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Vulnerabilidad

En la publicación, las ONG añadieron que estos actos profundizan la vulnerabilidad de la comunidad, y que la criminalización de la diversidad sexual y de género debe cesar “de inmediato”.

Actualmente, el Ministerio Público inició una investigación penal contra cinco funcionarios detenidos que se encuentran implicados en los arrestos arbitrarios. Dichos agentes serán presentados ante un tribunal de control.

Barcelona / Valeria Bermúdez