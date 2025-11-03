ONG denuncia falta de información oficial de cineastas venezolanos tras 72 horas detenidos

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales denunció la falta de información oficial sobre el paradero de cuatro cineastas que cumplieron este lunes 72 horas detenidos, por lo que consideró que se trata de un caso de "desaparición forzada".

En la red social X, la organización exigió la liberación de Noel Cisneros, Katiuska Vásquez, Ingrid Briceño y Marcela Hernández, quienes fueron detenidos, afirmó, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado viernes a las 15:45 hora local (19:45 GMT).

Desde entonces, "no hay información oficial de dónde están", aseguró el comité, que también advirtió que ya "se cumplió el plazo para presentarlos en los tribunales".

La Constitución venezolana establece que ninguna persona "puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti", y señala que, "en este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención".

Detalles

Lucrecia Cisneros, hermana de Noel, aseguró que su familiar "sigue incomunicado", por lo que, añadió, enfrenta "una situación que equivale a desaparición forzada".

"No sabemos dónde está. (…) Lo que quiero ahora es simple y profundamente humano: que vuelva a casa y pueda abrazar a su hija, a mi sobrina. Noel, además, necesita medicación diaria para la tensión y un tratamiento continuo por un problema en el páncreas derivado de una pancreatitis grave. Interrumpir ese tratamiento pone su salud en riesgo inmediato", alertó.

A través de Instagram, indicó que su hermano y las otras tres personas fueron detenidas el viernes "en las adyacencias de Tocorón", un centro penitenciario ubicado en el estado Aragua (norte).

"Nuestra demanda es clara y está completamente alineada con la Constitución y el derecho internacional: queremos saber dónde están. Exigimos que respeten sus derechos. Queremos hablar con ellos. Exigimos que sean liberados inmediatamente y sin ningún tipo de condiciones. Él y sus compañeras son inocentes", agregó.

Personalidades

Cientos de personalidades, entre ellas artistas y académicos, así como organizaciones no gubernamentales y de teatro, se han pronunciado en contra de estas detenciones y han exigido a las autoridades "información clara y precisa" sobre su situación y paradero.

Los cuatro realizaban labores de preproducción como parte de un trabajo especial de grado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, según varias organizaciones.

Este lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela "sin información pública suficiente" de los casos, lo que consideró como un "escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada" debido a esta "opacidad" y también por la "negación del acceso a asistencia legal".

Caracas / EFE