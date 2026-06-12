ONG contabiliza 565 presos políticos mientras familiares cumplen cinco días de protesta frente a la Embajada de Estados Unidos

La Organización No Gubernamental (ONG), Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), emitió un comunicado en el que señala que tras “un riguroso proceso de verificación” de las últimas excarcelaciones dentro del proceso de amnistía promovido por el Gobierno, se ha registrado un total de 565 personas privadas de libertad por razones políticas (490 hombres y 75 mujeres).

La cifra revela además el incumplimiento del ofrecimiento hecho por la presidenta (e), Delcy Rodríguez, y el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, a finales del mes de mayo acerca de la liberación de 500 nuevas personas por estar presuntamente vinculadas a la oposición.

“Más allá de los perfiles que integran este universo (de 565 presos) donde conviven activistas, periodistas, sociedad civil y funcionarios de seguridad, emitimos un llamado urgente ante la comunidad internacional por tres realidades críticas que amenazan de forma inminente a los afectados”, señala el texto.

En primer lugar, la ONG denunció una grave emergencia por razones de salud y vejez. “48 personas padecen enfermedades graves en prisión sin atención médica ni tratamientos oportunos, lo que convierte la reclusión en un trato cruel, inhumano y degradante; un cuadro crítico al que se suman 19 adultos mayores cuyas condiciones violan los estándares mínimos de protección humanitaria”.

Asimismo, Justicia, Encuentro y Perdón, alertó sobre la permanencia del crimen de la desaparición forzada ejecutada por los organismos de seguridad como parte de sus procedimientos habituales, “bajo el cual se encuentran 19 personas en total indefensión jurídica debido a la opacidad institucional y la negativa a informar sobre su paradero”.

En tercer lugar, el comunicado advirtió sobre la vulnerabilidad de 23 ciudadanos extranjeros y 29 venezolanos con doble nacionalidad, “por lo que instamos con urgencia a las delegaciones diplomáticas y consulares correspondientes a activar de inmediato sus mecanismos de protección”.

87 personas en detención preventiva

El pasado 9 de junio circularon versiones acerca de la liberación de 51 presos políticos militares, sin embargo, el Foro Penal calificó de falsa la información. La ONG apuntó que hasta la mañana del pasado miércoles sólo se había verificado la excarcelación de 15 presos políticos.

De acuerdo al Foro Penal, 87 personas privadas de libertad por casos presuntamente políticos tienen, al día de hoy más de dos años en detención preventiva.

“De estos, 57 incluso superan ya superan el plazo máximo excepcional de 3 años en detención preventiva. Todos tienen derecho inmediato a ser excarcelados bajo medidas cautelares”, apuntó a través de sus redes sociales el director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Vigilias y protestas continúan

Entretanto, familiares, allegados y activistas continúan sus jornadas de vigilia, pernocta y protesta en distintos puntos incluyendo penales y recientemente, la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en el este de Caracas.

“¡John Barret, escúchanos¡”, gritaban los familiares apostados, bajo el sol, a las afueras de la delegación diplomática intentando que sus solicitudes fueran escuchadas por el recién designado Encargado de Negocios.

Los allegados de los presos políticos, provenientes de distintas regiones del país, cumplirán este viernes 12, cinco días de protesta.

Entretanto, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), la noche de este jueves se cumplieron 154 días de vigilia en la cárcel de El Rodeo I (Miranda), uno de los recintos que reúne más de denuncias de torturas y malos tratos en el país.

“Van 154 reclamando el cumplimiento de las excarcelaciones prometidas (desde el 8 de enero). 154 días durmiendo a la intemperie. Las familias afirman que no se rendirán que seguirán exigiendo la liberación de todas las personas presas por motivos políticos. Muchas de ellas han sido torturadas y sometidas a tratos injustos, además de enfrentar juicios que carecen de transparencia”, puntualizó el Clippve.

Caracas / Rodolfo Baptista