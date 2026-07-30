jueves
, 30 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Culminaron primera etapa de asfaltado en el sector El Merey de la autopista Antonio José de Sucre

julio 30, 2026
Las obras avanzaron en una primera etapa / Foto: Cortesía

Equipos del ministerio de Obras Públicas (MOP), gobernación y la Vicepresidencia de Obras y Servicios, culminaron una primera etapa la pavimentación del sector El Merey de la autopista Antonio José de Sucre.

La obra se realizó con un despliegue técnico y de maquinarias, con la colocación de mil 600 toneladas de mezcla asfáltica, en una primera etapa, además de la aplicación de RC-2.

Acción

La acción optimiza la conectividad terrestre con la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y el resto del país.

Además de estas intervenciones, equipos de los tres entes atienden los sectores Sacamanteca y Plan de La Mesa (La Casabera) de la troncal 9, vía Cumaná-Puerto La Cruz, donde se ejecutan trabajos de corrección de fallas de borde, construcción de muros de gaviones y estabilización de taludes.

Sucre / Corresponsalía

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