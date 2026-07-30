Culminaron primera etapa de asfaltado en el sector El Merey de la autopista Antonio José de Sucre

Equipos del ministerio de Obras Públicas (MOP), gobernación y la Vicepresidencia de Obras y Servicios, culminaron una primera etapa la pavimentación del sector El Merey de la autopista Antonio José de Sucre.

La obra se realizó con un despliegue técnico y de maquinarias, con la colocación de mil 600 toneladas de mezcla asfáltica, en una primera etapa, además de la aplicación de RC-2.

Acción

La acción optimiza la conectividad terrestre con la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y el resto del país.

Además de estas intervenciones, equipos de los tres entes atienden los sectores Sacamanteca y Plan de La Mesa (La Casabera) de la troncal 9, vía Cumaná-Puerto La Cruz, donde se ejecutan trabajos de corrección de fallas de borde, construcción de muros de gaviones y estabilización de taludes.

Sucre / Corresponsalía