Omar López: El cuestionado arquitecto de una hazaña histórica

En abril de 2025 la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol) ratificó a Omar López como mánager de la selección nacional para el Clásico Mundial de 2026, luego de ejercer la misma función en la edición del torneo de 2023.

Tras el anuncio, las opiniones no se hicieron esperar: en redes sociales unos aplaudieron la decisión y muchos otros la cuestionaron. El propio López reconoció en múltiples entrevistas la resistencia que había por su designación, pese a ser un dirigente campeón tanto en Venezuela (Caribes de Anzoátegui) como en Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) y Grandes Ligas, siendo miembro del cuerpo técnico de los Astros de Houston (monarcas en 2017 y 2022).

Aún así, el estratega de 49 años y nativo del estado Carabobo siguió su camino y logró formar un núcleo sólido, al que movió con precisión quirúrgica. Esto dio como resultado un histórico título mundial para el país, venciendo en la final al mismo oponente (Estados Unidos) que lo había condenado a las críticas en la justa mundialista de 2023.

Camino extenso

El nombre de Omar López ahora está ligado a la mayor alegría del deporte nacional, al menos en la época contemporánea. Pero antes de llegar a este punto tuvo un extenso camino que probablemente para muchos es desconocido, ya que, por ejemplo, solo duró tres años como jugador activo y no pasó de ligas menores.

De acuerdo a estadísticas del portal Baseball Reference, el valenciano (que cubría campocorto y tercera base) estuvo en 1996 y 1997 con la sucursal más baja (Rookie) de los Medias Blancas de Chicago, donde vio acción en 55 y 49 compromisos, respectivamente. En 1998 formó parte del equipo Clase A de los Cascabeles de Arizona, pero solo jugó en 11 desafíos.

Registros indican que ya en 1999 comenzó a trabajar como cazatalentos de los Astros de Houston, organización en la que ha escalado desde entonces hasta ocupar actualmente el puesto de coach de banca.

Vale acotar que ese recorrido tuvo varios capítulos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). López llegó a ser coach de tercera base de los Navegantes del Magallanes antes de asumir su primer reto como mánager en el país con Caribes de Anzoátegui.

En su año de debut como timonel en el circuito rentado nacional, en la zafra 2014-2015, el dirigente que hoy tiene 49 años fue campeón. Se convirtió en uno de los artífices del segundo título de la historia para La Tribu y también los llevó al tercero en la contienda 2017-2018.

Hay que agregar que en 2017 también formó parte del staff técnico de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, pero en esa edición el mánager fue Omar Vizquel.

El ascenso de López continuó tanto en Grandes Ligas como en el caribe y en 2023 pasó a ser coach de banca de los Astros. Para la temporada 2024-2025 asumió las riendas de los Cangrejeros de Santurce en la liga de Puerto Rico y en la zafra siguiente (2025-2026) se tituló en la pelota boricua.

Resistencia

Pese a todo ese camino lleno de éxitos como estratega, el carabobeño fue muy resistido cuando lo ratificaron como dirigente de la selección nacional para el Clásico Mundial de 2026. En una entrevista de televisión luego del campeonato ganado con Venezuela incluso tildó el trato hacia él como cruel, aunque admitió que cometió errores "como cualquier hombre".

El principal argumento de muchos de los aficionados que criticaron la decisión de tener a López al frente del combinado venezolano está vinculado con la versión de 2023 del torneo. En aquella oportunidad se apuntó a López como el responsable de la eliminación de Venezuela en cuartos de final tras caer ante Estados Unidos.

Ese recuerdo del cuadrangular con bases llenas de Trea Turner ante Silvino Bracho, para voltear un juego que ganaba el conjunto patrio hasta el octavo episodio, hizo que una parte importante de la opinión pública rechazara su regreso.

Escenario opuesto

Por cosas del deporte el equipo de Venezuela que compitió en 2023 terminó la fase de grupos invicto y se despidió en cuartos de final. En contraste, el de 2026 terminó la ronda inicial con tres lauros y un revés ante República Dominicana, pero despachó a Japón, Italia y Estados Unidos, respectivamente, para alzar el trofeo.

La gestión de López, principalmente del pitcheo, fue determinante para alcanzar el éxito, que incluye un boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Pero ahora, tras tocar la gloria, es el mánager carabobeño el que afirma que no volverá a tomar las riendas de la selección en otro mundial, aunque dejó la puerta abierta para las olimpiadas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo