Ofrecen detalles sobre caso de José Barrientos, dirigente de Vente que cumple 139 días detenido

Ya son 139 los días que lleva detenido por razones políticas el coordinador de Vente Venezuela en el municipio Independencia de Anzoátegui, José Barrientos.

Pese a que la Ley de Amnistía fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN) a mediados de febrero, el dirigente opositor no ha sido beneficiado con la medida y permanece recluido en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda.

Desde Lechería, el coordinador de Vente en Urbaneja y miembro de la estructura regional del partido, Pedro Galvis, reportó este martes 10 de marzo que Barrientos ha tenido complicaciones de salud en los últimos días.

"Me informa la familia que esta semana pasada tuvo fuertes dolores en la parte baja del abdomen y ellos presumen que podría ser una infección urinaria, por eso se quedaron en Yare para atender cualquier emergencia y suministrarle medicamentos que le soliciten para paliar el dolor", indicó.

Sobre el caso legal del representante de Vente en Independencia, Galvis señaló que tienen información sobre una supuesta orden de excarcelación que habría sido dada desde hace más de un mes, pero que no se ha materializado.

"Han llevado documentos para apelar al tema de la Amnistía en el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y la Defensoría, pero no ha habido formas de que se materialice la liberación de Barrientos. Por lo pronto a uno de los hijos de Barrientos les dieron refugio en Yare para estar cerca de su papá y esperar la liberación", añadió.

Para finalizar, Galvis resaltó que en los últimos días el partido ha estado realizando actividades de calle en diferentes municipios de la entidad, como asambleas, talleres de formación y aperturas de nuevas sedes de la organización política.

Lechería / Redacción Web