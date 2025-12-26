OFMA cerrará 2025 con el concierto “Gaitas Filarmónicas” en Lechería

La Orquesta Filarmónica Metropolitana de Anzoátegui (OFMA) cerrará su agenda musical de 2025 este 28 de diciembre con el concierto “Gaitas Filarmónicas”, un evento que promete una experiencia bailable y de alta calidad para el público anzoatiguense.

La presentación se realizará en el Hotel Eurobuilding de Lechería a partir de las 6:30 de la tarde y contará con la participación especial de la agrupación Gaiteros de la Aldea.

Bajo la dirección del maestro Oswaldo Pajares, el concierto fusionará la instrumentación tradicional de la gaita —furro, tambora y charrasca— con el sonido sinfónico de la orquesta. Esta será la segunda vez que ambas agrupaciones se unen en escena, con el objetivo de elevar el género gaitero a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado.

El programa incluirá temas emblemáticos de la Navidad venezolana como Año Viejo, Sentir Zuliano, Amparito y Gaita Onomatopéyica, en una propuesta que busca combinar tradición, calidad musical y un ambiente festivo para toda la familia.

Gaiteros de la Aldea nació en 2019 a partir de encuentros informales entre amigos unidos por la música y el entusiasmo creativo. Su nombre hace referencia a “La Aldea”, forma popular de llamar a la ciudad de Lechería, espacio donde la agrupación desarrolla su actividad artística y desde donde ha proyectado su talento a todo el estado Anzoátegui.

Las entradas para este concierto, pensado como un plan ideal para cerrar el año en familia, tienen un costo de 7 dólares y están disponibles a través de la tickera digital Back 9, así como en las taquillas del Hotel Eurobuilding el día del evento.

Lechería / Redacción Web