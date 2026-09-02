Oficializaron nuevas tarifas del transporte público en rutas de Puerto La Cruz y Guanta

Desde este 1ero de septiembre fueron ajustadas las tarifas del transporte público a nivel nacional, tras aplicarse la actualización mensual (debe quedar en $0,25 según la tasa del Banco Central de Venezuela) acordada entre las autoridades y transportistas.

En el caso de Puerto La Cruz, los autobuses quedaron en Bs 200, mientras que los carros por puesto pasaron de Bs 380 a Bs 400.

No obstante, aún cuando la tarifa del mes pasado en bus era de Bs 190, ya la mayoría de los conductores y colectores cobraban Bs 200, argumentando que "no hay billetes de 10".

En Guanta también se aplicó la actualización del costo por traslado ayer, quedando igual que en las rutas del municipio Sotillo, a excepción del llamado "pasaje corto" (hasta la parada de Frigor) el cual fue fijado en Bs 200 en carritos, según lo reportado por pasajeros consultados.

Opiniones divididas

Como de costumbre, cada vez que se ajustan las tarifas del transporte público surgen opiniones a favor y en contra de parte de los usuarios.

"Aumentando cada mes los transportistas pueden verle más el queso a la tostada, ya que el dólar sube todos los días, entonces con un aumento de pasaje mensual, medio van sobrellevando la situación. Yo sé que es rudo estar cubriendo el pasaje todos los días, pero también hay que entenderlos, ya que tienen que pagar comida, repuestos y hasta gasolina", expresó el vecino Antonio Tovar, quien se encontraba en la parada del elevado de Puerto La Cruz este miércoles 2 de septiembre.

Mientras que la asistente administrativo Marianna Rangel considera que hasta que no se ajusten los salarios como es debido, no tienen que permitir "tantos aumentos de pasaje".

"Yo entiendo que el transporte ya no es tan rentable, pero hasta que no aumenten el sueldo como es, los usuarios seguiremos siendo los más afectados. Yo me puse a sacar cuentas con mi esposo la otra vez y en un mes hemos gastado entre 50 y 60 dólares. Y uno lo hace por necesidad, porque hay que trabajar y hacer diligencias, pero no es justo gastar tanto dinero en pasaje, cuando antes uno podía cubrir ese gasto sin desangrar el bolsillo. Además, de que las unidades siguen estando en mal estado y han desmejorado demasiado el trato de los choferes con los usuarios", agregó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez