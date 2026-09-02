Legislador afirma que el Estado Mayor de Servicios Públicos no ofreció soluciones a la crisis hídrica en Nueva Esparta 

El legislador del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (Clebne), Johan Yánez, expresó su preocupación ante la falta de soluciones planteadas durante la reciente instalación del Estado Mayor de Servicios Públicos en la región.

El representante parlamentario lamentó que esta instancia haya dejado por fuera a representantes de los gremios profesionales y al sector privado regional. Según sus declaraciones, estas organizaciones cuentan con propuestas importantes para ser consideradas por los organismos del Estado.

Con respecto al sistema de abastecimiento de agua hacia la entidad insular, el legislador señaló la ausencia de información técnica sobre los trabajos que se realizan en el área continental.

Yánez afirmó, desde La Asunción, municipio Arismendi, que "no se dio a conocer el estatus de las obras que se ejecutan en el túnel trasvase del sistema Turimiquire ni mucho menos una fecha de su puesta en servicio nuevamente".

Aseguro que esta situación mantiene en incertidumbre a los habitantes locales mientras las fallas en el suministro afectan la calidad de vida y el desarrollo turístico de las islas.

Cuestionamientos

El parlamentario cuestionó la efectividad de las alternativas presentadas hasta el momento.

Yánez puntualizó que "los llamados planes de contingencia de Hidroven (Hidrológica Venezolana) no han funcionado", tras meses de restricciones continuas en el acceso al agua dentro de diversos sectores del estado, por lo que considera indispensable revisar la estrategia empleada para atender la emergencia hídrica regional.

El legislador también fijó posición sobre la propuesta de enfocarse en la infraestructura marítima como vía principal de suministro para las comunidades.

Asegura que existe una profunda inquietud por el anuncio de priorizar la instalación de plantas desalinizadoras como solución prioritaria, pues a su juicio estas instalaciones no generan el caudal ni poseen el alcance necesario, por lo que deben funcionar únicamente como una opción complementaria y no sustituir los proyectos de mayor escala.

Yánez reiteró que la atención de este problema requiere medidas estructurales de fondo mediante la construcción de un nuevo sistema de acueductos con sus respectivas redes de distribución y almacenamiento.

El representante insular instó al gobierno nacional y a la mesa de diálogo a ubicar los recursos financieros requeridos para concretar este proyecto y resolver la situación hídrica en la entidad.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero