Ocasiven destaca compromiso del Perú para estandarizar documentos de viaje de personas refugiadas

La Organización de Colaboradores para la Asistencia Social del Migrante Venezolano (Ocasiven) valoró positivamente el compromiso asumido por el Estado peruano durante el Foro Global para los Refugiados de avanzar en la estandarización de los documentos de viaje para personas refugiadas y apátridas, alineando su emisión con los estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según una nota de prensa del ente, durante el foro, Augusto Bazán, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, señaló que este compromiso busca garantizar que las personas bajo protección internacional cuenten con “documentos de viaje seguros, modernos y ampliamente reconocidos”, reduciendo barreras administrativas y facilitando su movilidad regular para fines esenciales como la reunificación familiar, la educación, el empleo y otras vías complementarias de protección.

Durante el Foro Mundial para los Refugiados realizado entre el 15 y 17 de diciembre en Ginebra, Bazán destacó que con esta iniciativa "el Perú contribuirá activamente en la seguridad documental y la confianza internacional en los sistemas de emisión, así como la autonomía, la dignidad y las perspectivas de integración de las personas refugiadas y apátridas".

Realidad

Nela Herrera, presidenta de Ocasiven, dijo que este anuncio representa un avance relevante en materia de protección internacional y movilidad humana, ya que la estandarización de los documentos de viaje constituye una herramienta clave para garantizar el derecho a la identidad, la libertad de circulación y el acceso efectivo a derechos fundamentales, además de contribuir a la prevención de situaciones de irregularidad, discriminación y exclusión.

No obstante, subraya que este compromiso debe trascender el plano declarativo y traducirse en medidas concretas, accesibles y sostenibles, que contemplen:

● Procedimientos claros y uniformes para la emisión y renovación de documentos de viaje.

● Plazos razonables y costos proporcionales.

● Reconocimiento efectivo de estos documentos por parte de autoridades migratorias, consulares y otros Estados.

● Un enfoque diferencial que atienda las particularidades de las personas apátridas y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad.

Importancia del proceso

Asimismo, Ocasiven enfatiza la importancia de que este proceso se implemente con participación activa de la sociedad civil, transparencia y mecanismos de seguimiento, a fin de asegurar que los compromisos asumidos en espacios internacionales tengan impacto real en la vida de las personas refugiadas y apátridas que residen en el Perú.

“La estandarización de los documentos de viaje no debe quedarse en un compromiso formal. Debe convertirse en una herramienta efectiva de protección, dignidad y autonomía para quienes han sido forzados a huir de sus países”, subrayó Herrera.

Ocasiven reitera su disposición a colaborar técnica y activamente con las autoridades peruanas y los organismos internacionales para acompañar este proceso y contribuir a una implementación efectiva, orientada a resultados y centrada en los derechos humanos.

Lima / Redacción Web