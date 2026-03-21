Obra “El mérito de creer en ti” será presentada en la Feria del Libro de Bogotá 2026 (+Fotos)

El panorama editorial de la región oriental cuenta esta semana con el lanzamiento del libro “El mérito de creer en ti”, de Gianfranco Cultrera, reconocido abogado que ahora se estrena como escritor.

Según una nota de prensa, presentará su obra en la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) el próximo 21 y 22 de abril, marcando su debut en las grandes vitrinas de las letras latinoamericanas.

Tras ocho meses de intenso trabajo, esta obra nace no solo como un relato de vida, sino como una respuesta a la necesidad de encontrar referentes auténticos en tiempos de incertidumbre. Publicado bajo el sello de PanHouse, una de las editoriales independientes más influyentes del país, el libro se centra en una narrativa honesta sobre el esfuerzo y la constancia.

Intención del autor

"Escribo para esos jóvenes que hoy se sienten desesperanzados o sin motivación. Quiero que sepan que, sin atajos, sí se pueden lograr resultados importantes en la vida", afirma el autor.

"El mérito de creer en ti" se perfila como una lectura esencial para empresarios, estudiantes y cualquier ciudadano que busque un mapa para navegar las crisis y alcanzar el éxito con propósito.

“Espero que sea útil para todos quienes en este momento tienen dudas sobre sus capacidades y su talento. Fui migrante en Estados Unidos y las dificultades me enseñaron que la clave está en confiar en uno mismo, y que son las adversidades las que nos fortalecen para seguir adelante. En el libro abordo temas tan humanos y muchas veces complejos como la reinvención tras vivir como inmigrante, el lado humano del éxito y la independencia profesional”.

Evento previo

Antes de cruzar la frontera hacia Colombia, Cultrera presentó su libro el pasado viernes 20 de marzo en el Hotel Eurobuilding de Lechería, en un evento privado que rompió con el protocolo al compartir escenario con su esposa Karla Gómez, quien lo entrevistó. Fue una amena conversación, donde desgranó las anécdotas y las revelaciones que dieron vida a las páginas de la obra-

Quienes deseen adquirir la obra en formato digital Amazon, pueden hacerlo a través de la plataforma Amazon. Aquellos que prefieran obtener una copia en formato físico pueden contactar al equipo de comercialización a través de la cuenta Instagram @gcultrera,

Lechería / Redacción Web