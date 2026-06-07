Tigrenses dejan de lado las hierbas para combatir cuadros virales por lluvias

Las precipitaciones que se registran en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, han dejado a su paso un notable incremento en los cuadros virales de la población.

Un sondeo vecinal, realizado en distintas zonas de la ciudad, reveló que ante la contingencia los ciudadanos optan por reforzar sus defensas con suplementos de vitamina C y cítricos calientes, dejando de lado el uso de hierbas medicinales por temor a complicaciones.

Amalia Mendoza, residente del sector San Miguel, comentó que la humedad enseguida desata la gripe en su entorno y toman acciones desde lo más confiable.

"En mi casa ya no nos ponemos a inventar con tomas de hierbas, preferimos ir a lo seguro, compramos nuestras pastillas de vitamina C y resolvemos con limonada bien caliente. Si es necesario, intentamos consultar con un médico conocido, porque uno evita ir al hospital a menos que sea una emergencia de verdad", afirmó Mendoza.

Gustavo Acevedo, habitante del sector Pueblo Nuevo Norte, comentó que en su hogar también desplazaron los remedios naturales como prevención.

"Antes mi esposa corría a preparar un té de cualquier mata que nacía en el patio, pero ya no, hemos visto casos de consecuencias que eso genera en la salud. Puede ser peligroso para el hígado. Así que preferimos antigripales y si la fiebre aprieta, tomamos paracetamol", argumentó.

Opinión médica

La doctora Umalda Acosta, médico emergenciólogo y de familia, mencionó que el consumo de plantas o raíces puede intoxicar el organismo.

"Hemos visto cómo nuestra población ha resultado afectada con un fatal desenlace debido al consumo de raíces de té de onoto o fregosa, sobre todo cuando los niños presentan enfermedades diarreícas y eso a la larga lo que hace es producir más daño que beneficio ", puntualizó.

La especialista exhortó a la comunidad a no automedicarse y acudir a los centros de salud si se presentan fiebres altas, dolor muscular o síntomas respiratorios, que persistan después de 72 horas.

El Tigre / Damary Díaz