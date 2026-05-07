Nueva falla mantiene sin agua a dos sectores porteños

Habitantes de la parte alta del sector Bello Monte y de la comunidad Los Jardines, en Puerto La Cruz, siguen pasando las de Caín, debido a las constantes fallas en el sistema de distribución de agua potable.

Históricamente han padecido la falta del recurso natural, pero a principios de abril, vecinos reportaron que la situación empeoró porque se dañó una válvula en la zona.

Esto los obligó a recaudar dinero entre los propios afectados para contratar a un técnico informal, quien realizó una maniobra que permitió que el agua llegara nuevamente a varias viviendas, aunque con poca presión.

Sin embargo, "el pañito de agua tibia" duró pocos días del mes de abril y ya suman más de dos semanas sin ver una gota del líquido, tanto en las casas que están en lo más alto de la calle El Silencio de Bello Monte como en Los Jardines.

"Esta situación nos tiene agotados, vivimos en una constante zozobra, porque no sabemos cuándo arreglarán eso. Gracias a Dios el agua ha llegado en casa de mi mamá, que vive más abajo de la calle, y lo que hemos hecho es cargar tobos a cada rato. Es algo desgastante, porque uno tiene que llegar de trabajar y salir a buscar agua. Eso sin contar que ahora nos están lanzando casi todos los cortes de luz en las noches. Necesitamos que nos ayuden", expresó con voz de preocupación el ama de casa Del Valle Mendoza.

Apoyo

Otros residentes se las han ingeniado conectando una o más mangueras en tomas de vecinos que sí les ha llegado el recurso los días de distribución de agua.

"Aquí en Los Jardines nos apoyamos entre vecinos. Nosotros pegamos una manguera de varios metros en casa de otro vecino y así nos abastecemos. Luego nosotros ayudamos a los que no tienen mangueras, les llenamos algunos tambores y nos ayudamos", comentó la moradora María López.

La señora Yajaira Moreno, quien reside en una vivienda situada en el cerro que está detrás de la escuela Andrés Bello, en Bello Monte, añadió que el miércoles 6 de mayo acudieron a la sede de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), en la avenida Municipal, para reportar la situación y buscar apoyo, sin embargo, no recibieron respuestas satisfactorias.

Según afirmó, los representantes de Hidrocaribe les explicaron que en estos momentos no tienen una llave nueva para reemplazar la que se dañó, por lo que solicitarán una en Caracas para poder solventar la situación.

Así que por lo pronto continuará la crisis del servicio de agua en ambas comunidades porteñas y a los vecinos les tocará esperar que realmente les ofrezcan una solución.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez