Nueva Esparta se proyecta como el epicentro del turismo mundial con Venezuela Hub

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, encabezó la presentación de la estrategia Venezuela Hub, desde las instalaciones del hotel Venetur Margarita, en Porlamar, municipio Mariño.

Este encuentro contó con la participación activa de la gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, junto a representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la Cámara de Comercio y diversos empresarios del sector privado.

El objetivo central de esta iniciativa es consolidar al país como un destino megadiverso y competitivo en el escenario internacional.

Durante su intervención, la ministra Cabello destacó que Venezuela Hub es una estrategia multisectorial diseñada para mostrar la verdad de la nación, a través de sus paisajes y la calidad de su gente.

La funcionaria explicó que se busca desarrollar y posicionar el producto turístico venezolano, aprovechando las facilidades geográficas que ofrece el territorio.

Esta labor conjunta pretende que la comunidad internacional reconozca las potencialidades de una oferta renovada y profesional.

La titular de la cartera turística subrayó la importancia de que la isla de Margarita recupere su dinámica económica durante los 365 días del año. Para lograrlo, se apuesta por una alianza perfecta entre el sector público y el privado que permita mejorar la conectividad aérea y atraer nuevamente a los grandes cruceros.

Estos esfuerzos se encuentran orientados a que la Perla del Caribe vuelva a ser el destino predilecto para visitantes de Europa, Asia y el resto del mundo.

En cuanto a la proyección internacional, la ministra informó que el catálogo de inversiones turísticas se promociona actualmente en ferias y espacios globales de gran relevancia.

Aseguró que existe un notable interés de empresas extranjeras por contribuir al desarrollo de la infraestructura nacional, amparado en un marco legal que otorga beneficios fiscales.

De igual forma, se planea la modernización de terminales clave para optimizar el flujo de visitantes.

Por su parte, la gobernadora Marisel Velásquez calificó a Margarita como la vitrina turística de Venezuela ante el mundo y celebró la llegada de nuevas rutas aéreas.

La mandataria estadal adelantó que se esperan vuelos directos desde Catar hacia Maiquetía y su posterior conexión con la isla. Esta ampliación de frecuencias busca fortalecer la conectividad de Nueva Esparta con destinos estratégicos y potenciar el intercambio comercial.

Velásquez también se refirió a las mejoras en los servicios públicos como un factor determinante para el éxito de la actividad turística en la entidad.

Informó sobre la instalación de plantas desalinizadoras en diversos municipios para garantizar el suministro de agua potable a las comunidades y hoteles.

Resaltó que el compromiso de cada alcaldía del estado Nueva Esparta es fundamental para resguardar estas instalaciones que permiten elevar la calidad de vida de los residentes y turistas.

La gobernadora neoespartana recordó el impacto positivo que tiene la exoneración de tributos y el acompañamiento en el equipaje bajo el régimen de puerto libre.

Mencionó que estas medidas legales incentivan el consumo y atraen a personas de todas partes del país en busca de productos variados.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero