Clebne asegura que acompaña la búsqueda de soluciones a la crisis hídrica en Nueva Esparta

El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (Clebne) mantiene un seguimiento constante ante la contingencia hídrica generada por la rotura del túnel trasvase del embalse Turimiquire.

A través de sus comisiones permanentes de trabajo, el cuerpo legislativo evalúa la situación para respaldar las acciones ejecutadas por la gobernación e instituciones competentes en la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo.

Desde su sede en La Asunción, municipio Arismendi, la presidenta del órgano legislativo, Jennyffer Gil, destacó la importancia de la contraloría social y el trabajo conjunto para fortalecer las medidas implementadas en el territorio insular.

Disposición

Asimismo, manifestó la disposición del parlamento estadal de sumar esfuerzos con los diversos sectores para unificar criterios que beneficien a la población neoespartana.

La legisladora ratificó que las puertas de la institución se encuentran abiertas para recibir proyectos, evaluaciones y propuestas técnicas provenientes de los gremios profesionales, para lo cual mencionó la valiosa contribución que puede aportar el Colegio de Ingenieros de la entidad.

Gil insistió en la necesidad de avanzar mediante una gestión integrada que apueste al desarrollo regional y a la pronta resolución de este problema.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero