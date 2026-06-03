Jubilados de las salinas de Araya cumplieron 85 días de protesta

Los jubilados de las salinas de Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, emitieron este martes un nuevo comunicado, tras 85 días de protesta frente a los portones de la Unidad I de la empresa, en la búsqueda de que se visibilice el conflicto y honren los compromisos pendientes con el gremio.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a los 250 adultos mayores, denunció que en el caso hay abuso de la mayoría sobre una minoría y ausencia de respeto y libertad.

“Los viejos jubilados de las salinas de Araya tenemos derechos a la vida, la salud, la alimentación, la libertad plena y la seguridad personal. Sin embargo, hemos sido sometidos a tratos inhumanos al no atendernos, ni escuchar, ni dar respuestas a todos nuestros planteamientos y solicitudes por más de ocho meses consecutivos”.

Prueba

Dijo Núñez que la prueba es que sigue la huelga en los portones, “sin ser escuchados, sin derechos, sin justicia por parte de la flamante alianza de la gobernación-Corposucre-Cristal Araya, cercenando así, de una manera injusta todos nuestros beneficios sociales y de derechos humanos contemplados en las actas convenios firmadas por la gobernación del estado Sucre y la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya”.

Resumió las deudas pendientes en unos 2 millones de dólares, que engloban conceptos referidos a salud, alimentación, asistencia médica y servicios sociales necesarios.

Sucre / Corresponsalía