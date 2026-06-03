Detuvieron en Cumaná a hombre solicitado por la justicia

Funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) detuvieron a un hombre de 23 años de edad que se encontraba solicitado por la justicia. La captura ocurrió en Cumaná, estado Sucre.

Según la información suministrada por el organismo policial, el procedimiento se llevó a cabo en la calle Santa Rosa del sector La Casimba, municipio Sucre, donde los uniformados realizaron labores de inspección y verificación.

Durante la actuación policial, los funcionarios lograron incautar un envoltorio contentivo de presunta marihuana con un peso aproximado de 50 gramos, además de dinero en efectivo.

A la orden del Ministerio Público

Tras la aprehensión, el ciudadano fue trasladado, junto con las evidencias colectadas, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que el caso quedó a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de determinar las acciones legales pertinentes.

Cumaná / Lino Castañeda