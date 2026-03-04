Nueva Esparta se alista para la Consulta Popular con 138 centros de votación y 434 proyectos el 8M

El estado Nueva Esparta se prepara para la primera Consulta Popular Nacional de 2026, que se realizará el próximo domingo 8 de marzo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que habilitará 138 centros de votación y 142 mesas electorales, distribuidos en los 64 circuitos comunales de la entidad insular, para que la población decida sobre 434 proyectos impulsados por las comunidades.

El director del CNE en la región, Joe Uzcátegui detalló que el proceso electoral permitirá la participación de jóvenes a partir de los 15 años. Explicó que el único requisito es la cédula laminada y agregó que esta elección llamará más a la paz, a la soberanía, a la independencia y a la democracia del país, además, hizo un llamado a la participación de todos los residentes de los 11 municipios neoespartanos.

Despliegue institucional y comunal

Uzcátegui explicó que el trabajo de organización comenzó el pasado 2 de febrero, con un equipo integrado por el diputado Júnior Gómez, Johan Tovar, director estadal del Ministerio de las Comunas, y Francys Cedeño. Gracias al apoyo de coordinadores municipales y 11 centros de capacitación, uno por cada municipio, se lograron activar las 64 asambleas comunales, de las cuales surgieron los 64 presidentes de circuito, así como los 142 miembros y secretarios de mesa, todos postulados por las propias comunidades.

Destacó que se sienten muy orgullosos del pueblo de la isla de Margarita, que ha estado en la calle buscando soluciones y afirmó que lo más bonito es que ha sido una jornada extraordinaria. El director regional subrayó que el voto es la voz del pueblo y la manera más importante de fortalecer la paz en el país.

Mujeres protagonistas y proyectos en disputa

El director estadal del Ministerio para las Comunas, Johan Tovar, resaltó el papel protagónico de la mujer neoespartana en esta fiesta popular, no solo por la coincidencia conel Día de la Mujer, sino porque representan la mayoría en las vocerías comunales. Señaló que esta es una elección para todo el pueblo, indistintamente de su tendencia política.

En cuanto a los proyectos que serán sometidos a consulta, Tovar detalló que de los 434 postulados, 200 están dirigidos al desarrollo económico y 234 enfocados en dignificar los servicios públicos en las comunidades.

La gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez, lidera el operativo electoral en la región insular, supervisando los detalles finales para garantizar que el proceso se desarrolle con normalidad y transparencia. La jornada electoral dará inicio a las 8 de la mañana del domingo 8 de marzo en todo el territorio neoespartano.

La Asunción / Mario Guillén Montero