Movimiento de Profesionales y Técnicos en Anzoátegui atraviesa proceso de reorganización

La coordinadora estadal del Movimiento de Profesionales y Técnicos en Anzoátegui, Ana Moreno, informó que actualmente atraviesan un proceso de reorganización, con el propósito de continuar sirviendo a la población.

Según explicó León, a través del movimiento se encargan de "articular y ubicar a profesionales que no han tenido la oportunidad de ejercer, bien sea en empresas o instituciones gubernamentales".

También señaló que luego del doblete sísmico del 24 de junio, quedó en evidencia la necesidad de organización que tenían y por ello decidieron actuar. Añadió que los acuerdos en materia petrolera que ha concretado el gobierno nacional sirvieron de impulso para ese proceso, que busca además darle mayor presencia al personal anzoatiguense.

Un canal

Moreno detalló que en aras de alcanzar los objetivos planteados, se encue trabajando en una plataforma en línea en la cual cada individuo pueda registrarse y dejar claro cuáles son sus habilidades, para ellos tenerlos presentes a la hora de que surja alguna posibilidad de empleo.

"No es una agencia de empleos, que quede claro. Buscamos es ubicar a cada persona, bien sea jubilado o recién egresado de alguna universidad, y ver dónde puede aportar. Por eso la importancia de la caracterización de los profesionales y técnicos", resaltó.

La vocera detalló que en la estructura tienen hasta 13 consejos sectoriales, que abarcan salud, economía, ciencias jurídicas, etc; así como educación y todo lo que esto implica.

Finalmente invitó a la población anzoatiguense a estar atenta a las redes sociales del movimiento, pues por allí podrán enterarse de las novedades que vayan teniendo.

Barcelona / Javier A. Guaipo