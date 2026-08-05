Nueva Esparta envía 406 toneladas de productos marinos a cinco mercados internacionales

Un despacho de 17 contenedores con algas, pulpo y pescado variado zarpó desde el Puerto Internacional El Guamache, en el municipio Tubores, estado Nueva Esparta, con destino a Chile, Canadá, China, Japón y la isla de Guadalupe.

Esta operación comercial reúne el trabajo de cultivadores locales, empresas procesadoras y autoridades logísticas para colocar la oferta pesquera de la isla en puertos de América, Asia y el Caribe.

La carga abarca tres de los rubros más importantes de la economía insular como lo son las algas marinas, pescado variado congelado y pulpo. El envío coincide con un balance positivo para el sector pesquero y acuícola nacional, que registró un crecimiento de 9% durante el primer semestre del año impulsado por prácticas de pesca sostenible y el desarrollo de la acuicultura.

Importancia

Desde el sector productivo privado destacan la importancia de consolidar estas rutas para garantizar el flujo de caja y la competitividad internacional.

Hoce Fariñas, director de la empresa alguera Tide, señaló, desde El Guamache, municipio Tubores, que el trabajo coordinado entre cultivadores y procesadores demuestra la capacidad técnica de la región para competir en mercados exigentes.

Por su parte, Aracely Bellorín, de la Congeladora y Procesadora Punta de Piedras, enfatizó, que la agilidad en los trámites logísticos y aduaneros resulta clave para mantener la confianza de los compradores externos y asegurar despachos continuos desde la isla.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero