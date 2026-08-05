Cerraron la vía El Tigre-Cantaura tras detención de dueño y trabajador de E/S

Miembros de la comunidad indígena Bajo Hondo cerraron la vía El Tigre-Cantaura, a la altura de la estación de servicio (E/S) La Cabaña, municipio Freites del estado Anzoátegui, para protestar por la detención del dueño y un bombero indígena de esa gasolinera, la noche de este martes, 4 de agosto.

Se supo que el propietario de la bomba que expende a precio dolarizado, Félix Dosantos; y el trabajador Jonathan Aray, supuestamente, fueron aprehendidos por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por razones que testigos del hecho dicen desconocer.

Aproximadamente a las 10:35 pm, y tras una hora de presión, los protestantes confirmaron la liberación de Aray y restablecieron el paso en la carretera. Sin embargo, las autoridades no precisaron el estatus de Dosantos.

"Es de mal gusto que los funcionarios atropellen de forma violenta a nuestros hermanos que trabajan honradamente y a los dueños de la bomba como si fueran delincuentes", expresó un habitante de la comunidad indígena bajo anonimato.

Exigen investigación

Representantes de la etnia Kariña solicitan que se abra una investigación justa y se garanticen los Derechos Humanos de los investigados en el caso.

"Realmente no sabemos qué pasó, si es una bomba dolarizada y al lado tiene un comando de la Guardia Nacional", expuso otro miembro del asentamiento indígena que prefirió reservar su identidad.

Descontento

Desde la semana pasada, la atmósfera en esta zona no ha dejado de caldearse. El jueves, 30 de julio, usuarios de bomba de gasolina y comunidades indígenas cerraron la carretera, a la altura de la estación de servicio El Río para rechazar su dolarización.

Un día después, los afectados se reunieron con voceros de gobierno y acordaron pausar el suministro de combustible en esa bomba hasta que se tomen en cuenta las consecuencias que el esquema de cobro en divisas puede producir en los pueblos originarios que se benefician de este punto.

Cabe recordar que, en declaraciones a El Tiempo, Jesús Maita, comunero indígena, alertó que la contingencia afecta directamente a 13 comunidades indígenas y a varias zonas campesinas, además de impactar la movilidad entre El Tigre y Cantaura, afectando incluso a los organismos de seguridad de la zona.

El Tigre / Damary Díaz