Familiares de presos políticos instalan “mesa simbólica” ante postergación del diálogo

Madres, familiares y defensores de derechos humanos instalaron este martes una mesa simbólica para demandar la protección de la vida de todos los presos políticos en Venezuela, en un acto que mantuvieron pese a la postergación de la mesa de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición.

Durante la acción, los participantes colocaron sobre una mesa los nombres y rostros de sus seres queridos detenidos y realizaron una lectura simbólica en la que reiteraron los riesgos que enfrentan tras meses o años de reclusión. Insistieron en que la vida de quienes permanecen bajo custodia “no puede esperar” y que las conversaciones políticas pueden cambiar de fecha, pero la urgencia humanitaria permanece.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) destacó que los terremotos del 24 de junio hicieron aún más evidente la vulnerabilidad de los detenidos y la necesidad de adoptar decisiones urgentes para resguardar su integridad. Bajo el lema “Libertad es humanidad” y “La libertad es la respuesta humanitaria”, los familiares exigieron la liberación de todos los privados de libertad por motivos políticos como medida de protección inmediata.

La acción se enmarca en un contexto en el que la reunión presencial de la mesa de diálogo, anunciada inicialmente para el 1 de agosto entre representantes del gobierno de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015 encabezada por Dinorah Figuera, fue aplazada para esta semana.

Clippve insiste en que la libertad de los detenidos debe ser un punto prioritario, especialmente tras el deterioro de las condiciones humanitarias luego de los sismos.

Caracas / Efecto Cocuyo