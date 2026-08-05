Alcaldía de Mariño y Cámara de Comercio impulsan propuesta de reforma de la Ley de Puerto Libre

Representantes de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, encabezados por su presidenta Raquel Uribe, acudieron al consejo municipal de Mariño para consignar la propuesta de reforma parcial de la Ley de Puerto Libre.

El encuentro buscó coordinar acciones conjuntas entre el sector público y el sector privado para dinamizar el desarrollo económico de la región insular.

El alcalde del municipio Mariño, Eneas González, manifestó, desde Porlamar, el respaldo institucional a la iniciativa mediante la emisión de un decreto de apoyo y el impulso de una resolución desde la cámara municipal. Las autoridades locales prevén acompañar las gestiones ante el Consejo Legislativo, la gobernación y la Asamblea Nacional para promover el debate del proyecto a escala nacional.

Plateamiento gremial

La representación gremial planteó que esta propuesta legislativa busca incrementar la contribución de la entidad al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Según la gremialista, el contexto económico actual exige concretar alianzas estratégicas y decisiones que optimicen las condiciones para el comercio y el turismo en la entidad.

En la reunión se destacó la reactivación de los vuelos internacionales previstos para el mes de noviembre con la aerolínea Copa Airlines. Las autoridades y los directivos gremiales coincidieron en que la llegada de estas operaciones aéreas permitirá dinamizar la actividad comercial durante la temporada de fin de año.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero