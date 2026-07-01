Nueva Esparta descarta habilitación de albergues públicos temporales y campamentos transitorios

El Ejecutivo del estado Nueva Esparta, bajo la coordinación de la gobernadora Marisel Velásquez y las autoridades militares del estado, confirmó que la entidad no dispone de campamentos transitorios ni registra damnificados en condición de desamparo.

La aclaratoria oficial responde al flujo de ciudadanos que han ingresado a la isla tras el evento sísmico registrado el pasado 24 de junio en el estado La Guaira.

Durante la reunión semanal de Seguridad Ciudadana se evaluó detalladamente la situación habitacional y de resguardo en la región insular.

Los comandantes de la Red Estratégica de Defensa Integral (REDI) y la Zona OPerativa de Defensa Integral (ZODI) ratificaron que el territorio cuenta con un control organizado y que no ha sido necesaria la apertura de refugios comunitarios, ya que el ingreso de personas se maneja bajo una modalidad de retorno familiar seguro.

La mandataria estadal informó, desde la sede de la gobernación en La Asunción, municipio Arismendi, que las personas que están arribando a Nueva Esparta pertenecen a familias margariteñas que residían y trabajaban en el litoral central del país. Al verse afectadas por la emergencia, estas personas tomaron la decisión de regresar a su tierra natal, por lo cual el gobierno regional enfoca sus esfuerzos en un registro preciso de los ingresos.

La máxima autoridad del estado puntualizó que los ciudadanos ya se encuentran reubicados en los hogares de sus propios familiares y allegados en la isla.

Aseguró que esta red de apoyo directo ha permitido que la inserción de las familias se reporte bajo total normalidad, descartando por completo el uso de estructuras públicas o albergues de transición para atender la contingencia.

Por su parte, el Almirante Víctor Hugo Borjas, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain), reafirmó que mientras se garantiza el sosiego y el normal funcionamiento habitacional y comercial en Nueva Esparta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene un despliegue solidario en las zonas afectadas de La Guaira con el envío de rescatistas, paramédicos y maquinaria pesada.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero