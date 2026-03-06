Nueva Esparta activa Operativo República para la Consulta Nacional Popular del 8 de mayo

La gobernadora Marisel Velásquez, junto a las autoridades de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), dio inicio formal al Operativo República en el estado Nueva Esparta. Este despliegue tiene como objetivo principal resguardar los centros de votación y garantizar la paz ciudadana durante la Consulta Nacional Popular que se celebrará este domingo 8 de mayo en toda la entidad insular.

Para asegurar el éxito de la jornada, se confirmó el despliegue de más de 1300 funcionarios pertenecientes a todos los cuerpos de seguridad del estado. Este contingente, compuesto por efectivos militares y policiales, estará distribuido en los 11 municipios de la entidad insular para brindar acompañamiento y protección tanto a los electores como al material electoral en cada circuito comunal.

Destacó el carácter inclusivo de este proceso democrático, subrayando que podrán participar jóvenes a partir de los 15 años de edad. En esta consulta no es una limitante estar inscrito en el Registro Electoral, lo que permite una participación más amplia de la base popular en la toma de decisiones para sus comunidades.

La región insular cuenta con 138 centros de votación, con 142 mesas electorales para atender a los 64 Circuitos Comunales ejercerán su derecho al voto.

El operativo cuenta con el respaldo de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) y la ZODI, asegurando que cada punto de votación esté debidamente custodiado. Las autoridades invitaron a toda la población neoespartana a acudir a las urnas para elegir los proyectos comunales que recibirán financiamiento directo, impulsando así el desarrollo de obras de servicios públicos, salud y educación en la región.

La gobernadora neoespartana enfatizó que este evento fortalece la democracia participativa y el empoderamiento del Poder Popular. Aseguró que gracias al despliegue de seguridad y la organización de los consejos comunales, el próximo domingo Nueva Esparta vivirá una fiesta electoral ejemplar, donde el pueblo será el protagonista de la gestión de sus propios recursos.

"Hay proyectos para la rehabilitación de centros de salud, educativos y deportivos. También proyectos industriales, sobre todo en el área textil. Así como mejora de servicios públicos, como la acometida de la red de aguas blancas y cloacas. Es un equipo enlazado, con el apoyo de cada alcalde y la Gobernación. Nueva Esparta saldrá victorioso".

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero