Nueva emergencia por lluvias afecta a zonas urbana y rural de Chabasquén

Hay nueva emergencia por lluvias en el municipio Unda, zona alta del estado Portuguesa. Se evidencian daños en zonas urbanas y rurales desde la madrugada de este jueves 9 de julio.

Vecinos reportan que, además de los nuevos desbordamientos de quebradas y del crecimiento del caudal del río Chabasquén, la Troncal 07 colapsó nuevamente en la parroquia Peña Blanca. Esto afecta la comunicación entre los estados Portuguesa y Lara.

En el centro de Chabasquén, la capital de Unda, también se reportaron anegaciones, mientras que en la parroquia Peña Blanca se registraron nuevos deslizamientos de tierra, complicando aún más el tránsito por la zona.

“Tampoco hay paso hacia la comunidad de Santa Clara. Tres de los cuatro ejes de Chabasquén están afectados”, informó Armando Barrios, habitante de la localidad, al portal Portuguesa Reporta.

La emergencia también volvió a golpear al sector Los Bendecidos, donde el pasado 28 de junio más de 300 familias resultaron afectadas por las inundaciones, relata Barrios.

Este jueves el agua ingresó nuevamente a las viviendas de una comunidad que aún no terminaba de recuperarse. En ese sector ya se habían contabilizado al menos 80 familias con pérdidas totales de sus enseres y unas diez familias damnificadas.

Guanare / La Nación