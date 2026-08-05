AD en Resistencia en Freites designó nuevo secretario juvenil

Designado por el comité ejecutivo municipal de Acción Democrática (AD) en resistencia de Freites, Carlos José Sisco Flores asumió la secretaría juvenil de la organización, en un acto realizado en Cantaura, con la presencia de la secretaria general de la tolda en esa jurisdicción, Evelyn Urdaneta de Barreto; y la secretaria de organización municipal, Mabel Ovalles.

Sisco Flores se incorporó a la estructura local del partido blanco asumiendo la responsabilidad que antes estuvo en manos de Diomer Moya, reiterando su compromiso de trabajar junto con quienes quieran sumarse a la construcción de una nueva etapa para el país.

"Mi compromiso será trabajar, formar e integrar a todos los jóvenes que deseen sumarse a esta nueva etapa", dijo Sisco Flores.

De igual manera hizo un llamado a la juventud a convertirse en protagonistas de la lucha por la democracia y el futuro de Venezuela.

Cantaura / Danela Luces