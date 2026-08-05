Dinorah Figuera y la delegación opositora arribaron a Venezuela para inicio del proceso de diálogo

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, arribó a territorio venezolano la tarde este miércoles, junto a la delegación parlamentaria que participará en el proceso de diálogo con el Gobierno.

El retorno, que tuvo lugar a través del aeropuerto internacional José Antonio Anzoátegui, de Barcelona, tiene como objetivo ultimar detalles antes del primer encuentro con los voceros del oficialismo, cuya bancada estará encabezada por el presidente del Parlamento de 2020, Jorge Rodríguez.

"Atentos ante la apertura formal y oficial de este diálogo que implica la reinstitucionalización de la democracia", dijo Figuera a los medios de comunicación.

Enfatizó que este proceso pasa sobre la base de la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la actividad de reivindicar los derechos políticos y civiles y otros tópicos de envergadura.

Detalló que este trabajo conjunto podría extenderse hasta diciembre de 2026, cuando presentarán formalmente "todo el producto de su trabajo".

Barcelona / Redacción web