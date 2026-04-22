Nueva directiva toma las riendas del Cicpc en El Tigre

Este martes, 21 de abril, la comisaria general Saidy Álvarez asumió oficialmente la jefatura de la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), en El Tigre, estado Anzoátegui.

Álvarez llega a ocupar el cargo en sustitución del comisario Danny Pimentel, quien estuvo al frente de la policía científica en el municipio Simón Rodríguez, desde septiembre de 2025 y ahora pasa a dirigir la Delegación Municipal de Aragua de Barcelona.

Acciones iniciales

En su primer día al mando, la nueva jefa efectuó una reunión con el talento humano de la institución para establecer directrices, "con la finalidad de aumentar la eficiencia y eficacia del despacho, mantener la disciplina y mejorar cada día con el firme objetivo de enaltecer el nombre de nuestra digna", reseñaron en una publicación en redes sociales.

En el encuentro también estuvieron presentes otros nuevos funcionarios principales, como el comisario Jhonny Álvarez, coordinador de Supervisión de Investigaciones y el inspector jefe Geovanny González, coordinador de Investigaciones.

El Tigre / Damary Díaz