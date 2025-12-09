Nueva Cádiz volvió a imponerse en el Torneo Tierra de Campeones

Nueva Cádiz se coronó por segunda vez consecutiva en el Torneo “Tierra de Campeones” tras un emocionante encuentro final.

El equipo de la categoría 2013 disputó recientemente el partido decisivo y no decepcionó a sus aficionados. Con un despliegue de talento y eficacia, Nueva Cádiz superó 2-0 Atlético Margarita, logrando así levantar el trofeo.

La final, celebrada en el Polideportivo Félix "Lalito" Velásquez de Cumaná, estado Sucre, fue el escenario en el que Nueva Cádiz, una tropa cuyo elenco mayor llegó a ser dirigido por el exseleccionador de Venezuela César Farías, pudo desquitarse de Atlético Margarita, pues fue el único equipo que lo venció en fase de grupos.

Labor colectiva

"El campeonato fue el resultado de un trabajo en equipo impecable y una estrategia sólida, demostrando que el equipo está listo para enfrentar cualquier desafío y superarlo", explicó la gerencia de Nueva Cádiz, a través de un comunicado en el que valoró la actuación de un equipo en certámenes sucrenses y orientales, y que cuenta con Adel Lemus y Saúl Mota, autores de los goles en el tope decisivo.

"La defensa se mantuvo firme, el mediocampo dominante y la ofensiva letal, silenciando a Atlético Margarita, el único que pudo vencerlo en este certamen. Consiguió una victoria contundente en la final y eso es muy importante para nuestra institución", agregaron los voceros del cuadro recién consagrado.

"La travesía de Nueva Cádiz Clase 2013 hasta la final ya había sido una demostración de talento, disciplina y espíritu de lucha, asegurando dos victorias al inicio y un pase a las eliminatorias que se consolidó con una victoria en la semifinal".

Más futbolistas gaditanos

La nómina de Nueva Cádiz, que es considerado un semillero de talento para seleccionados nacionales, también incluyó a Samuel Roque, Jeremías Rodríguez, Franck García, Adrián Mazo, Fabián Guerra, Aaram Hernández, Junior Cevedo y Santiago Licet.

Saúl Mota, Luis Fuentes, Jairo Morey, José Suniaga, Daniel Baldán, Sergio Rivero, Josué Baldán y Sebastián Hernández completaron la plantilla campeona de Nueva Cádiz en el certamen de corta duración que sirvió para culminar las actividades de 2025 y en el que la escuela Jesús Clemant también participó.

"La historia se completó. Los jóvenes talentos han hecho realidad su sueño, titularse nuevamente y gracias a eso demostraron que el trabajo constante rinde frutos. Toda la institución de Nueva Cádiz felicita a sus jugadores, cuerpo técnico y a la fanaticada por este gran logro. Este título no solo representa una victoria deportiva, sino también la consolidación de un proyecto formativo que promete ser el futuro del fútbol", agregaron los representantes de la organización en la cuenta @nuevacadizcumana en la red social Instagram.

Cumaná / Redacción Web