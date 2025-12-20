Nueva Cádiz se consagró en la categoría sub 13 del torneo, avalado por Afes

La épica se hizo presente en un encuentro del torneo de la Asociación de Fútbol del Estado Sucre (Afes). En una de las finales más reñidas de los últimos años, la Academia Nueva Cádiz alcanzó la gloria máxima al titularse campeona del Torneo Clausura 2025 de la categoría sub 13, tras vencer en una tanda de penales para la historia (8-7) a Altuve FC.

​Según una nota de prensa, el partido parecía destinado a la derrota para Nueva Cádiz. Altuve FC mantenía una ventaja mínima y el cronómetro ya marcaba los compases finales, con el título pareciendo escaparse de las manos de la primera escuela. Fue entonces cuando el cuerpo técnico de la escuadra que acabó coronada realizó un movimiento que cambiaría el destino del encuentro.

​Adrián Mazo, quien apenas tenía unos pocos minutos en cancha tras ingresar desde el banco de suplentes, se vistió de héroe. En una jugada cargada de coraje y precisión, Mazo logró conectar el balón para mandarlo al fondo de las redes cuando el partido agonizaba. El gol del empate no solo forzó la definición por penales, sino que significó un golpe anímico vital que revivió las esperanzas de su equipo y de toda la grada.

Tanda de penaltis

​Con el impulso emocional del empate agónico, Nueva Cádiz afrontó los penaltis con una determinación inquebrantable. El duelo desde los doce pasos fue un intercambio de golpes de alta factura técnica, extendiéndose más allá de la serie inicial.

​La precisión fue la protagonista hasta que, finalmente, el marcador se cerró 8 a 7, dándole a la Nueva Cádiz el título. La celebración estalló en el campo John Márquez del polideportivo Félix "Lalito" Velásquez de Cumaná, con Mazo y sus compañeros fundidos en un abrazo que simboliza el esfuerzo de toda una temporada.

Mensaje de la tropa coronada

​"Este campeonato no solo premia el talento individual, sino la capacidad de reacción y la fe de un equipo que nunca se dio por vencido. La gestión de los cambios y la respuesta inmediata de jugadores como Adrián Mazo demuestran la profundidad y el compromiso de esta plantilla formada por futbolistas nacidos en 2013", indicó la directiva de Nueva Cádiz en un comunicado.

"Con este triunfo, la Academia Nueva Cádiz cierra el 2025 en la cima del fútbol estatal, consolidándose como el referente indiscutible de su categoría y dejando una huella imborrable en el torneo de la Afes", agregó la institución deportiva cumanesa..

Cumaná / Redacción Web