Nueva brigada de 12 bomberos de Bermúdez partió hacia la “Zona 0” de los terremotos para reforzar labores de rescate

Una nueva brigada del Cuerpo de Bomberos del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, partió este viernes hacia la denominada “Zona 0” del doble terremoto, en el estado La Guaira, donde continúan las labores de búsqueda y rescate de las víctimas del sismo registrado el pasado 24 de junio.

El contingente, integrado por 12 efectivos bomberiles, salió con destino a Caracas para relevar y apoyar a los rescatistas que permanecen desplegados en las zonas más afectadas por la emergencia.

La comisión también cuenta con el respaldo de una unidad multipropósito de la organización Familia Extrema, que transporta insumos y equipos especializados para las operaciones de rescate. Esta constituye la tercera brigada enviada por el cuerpo bomberil de Bermúdez a la zona del desastre.

Balance de las labores

De acuerdo con los reportes del comandante del cuerpo, coronel Alberto García, los bomberos han participado hasta ahora en el rescate y asistencia de una docena de personas con vida, además de colaborar en la recuperación de víctimas mortales.

Para los traslados, la misión cuenta con el apoyo de Metrobús Venezuela Carúpano, en el marco de la Operación Esperanza y Rescate, un despliegue nacional que involucra a empresas de transporte terrestre para el traslado de sobrevivientes, rescatistas e insumos hacia las zonas afectadas.

Sucre | Yumelys Díaz