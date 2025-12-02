Noruega desaconseja a sus ciudadanos viajar a Venezuela

El ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega anunció este martes que, a partir de hoy, desaconseja todos los viajes a Venezuela debido a la situación en este país sudamericano.

"La situación de seguridad en Venezuela es impredecible y evoluciona rápidamente. Las líneas de transporte y comunicación dentro y fuera del país se han visto afectadas y varias aerolíneas han cancelado sus vuelos," , informó Exteriores en un comunicado.

"Eso puede suponer que las posibilidades de abandonar Venezuela se vean muy limitadas o inexistentes repentinamente. En esa situación, la embajada en Bogotá tiene opciones limitadas para dar asistencia consular a los ciudadanos noruegos en Venezuela", agregó.

Las autoridades noruegas desaconsejaban hasta ahora los viajes a Venezuela que no fueran estrictamente necesarios.

Noruega se une así a otros países que han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el pasado sábado el cierre total del espacio aéreo venezolano.

Copenhague / EFE