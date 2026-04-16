Cámara de Turismo apuesta a la formación del personal para mejorar el servicio en Margarita

La Cámara de Turismo del estado Nueva Esparta dirige sus esfuerzos a la formación y capacitación del personal del sector turístico, con el propósito de ofrecer una mejor atención a los turistas y visitantes de la isla de Margarita.

Esta iniciativa busca elevar la calidad del servicio en uno de los principales motores económicos de la región.

Ibza Landaeta, directora de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, agregó que se contempla incorporar a las universidades que imparten carreras relacionadas con turismo, hotelería y administración de empresas hoteleras. El objetivo es que estas casas de estudio participen en el proceso de capacitación, lo cual contribuye al desarrollo del sector en la entidad.

Formación

Landaeta enfatizó que la formación se enmarca en un enfoque de turismo sustentable. Con esta perspectiva se busca no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también promover la preservación de los recursos naturales y el respeto por las tradiciones neoespartanas.

La directora gremial agregó que esta apuesta por la capacitación continua permite alinear las competencias del personal con las exigencias de un destino que aspira a consolidar su oferta turística. De esta manera, se fortalece la experiencia de los visitantes y se protege el patrimonio local.

Iniciativa

Esta iniciativa forma parte de la transformación de la isla de Margarita como referencia turística nacional e internacional de Venezuela.

La Cámara de Turismo prevé que la articulación con las universidades genere un impacto positivo en la calidad del servicio y en la competitividad del destino a nivel nacional e internacional.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero