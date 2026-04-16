Conindustria valora el levantamiento de sanciones al Banco Central de Venezuela

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) aseguró que el levantamiento de sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela (BCV) es el puente hacia la modernización financiera, así como de las industrias del país suramericano.

"Pasamos de una economía de ahorros en efectivo paralizados a una donde el capital es transferible y fluye como inversión útil para el aparato productivo del país", señaló el presidente de Conindustria, Tito López, citado en una nota de prensa.

Asimismo, destacó que esta flexibilización marca un punto de inflexión para el sector productivo del país, al sentar las bases para la confianza financiera, la reactivación del crédito y la modernización tecnológica.

Dinamización

López dijo que la dinamización de las operaciones del BCV y la banca pública es vista como la clave para la estabilidad de precios.

"Uno de los mayores problemas para la competitividad industrial ha sido la brecha cambiaria. Con el retorno del BCV y la banca pública a la dinámica financiera regular, aspiramos a ver un aumento significativo en la oferta formal de dólares", apuntó el líder gremial.

El martes, el Gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

Directirices

Estas nuevas directrices llegaron menos de dos semanas después de que EE.UU. retirara a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados y suponen un paso más en el deshielo de relaciones entre Washington y Caracas.

Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro en una intervención militar por parte de EE.UU. a principios de año el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ido normalizando las relaciones diplomáticas con el país caribeño, que rompieron en 2019.

En paralelo, Washington también ha ido levantando las estrictas sanciones económicas a las que había sometido a Caracas, bajo el anterior mandato de Trump (2017-2021) en una estrategia para intentar presionar la salida de Maduro.

Caracas / EFE