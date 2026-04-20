Dirigencia de Concertación Ciudadana inició serie de asambleas en Anzoátegui (+Video)

Con una actividad en la Casa Sindical de Barcelona, la dirigencia de Concertación Ciudadana inició este miércoles, 15 de abril, una serie de asambleas en el estado Anzoátegui.

Según dijeron los promotores de la actividad, el objetivo es promover la unidad entre organizaciones políticas, así como sugerir un plan hacia la "restauración de la democracia".

Eleazar Mejías, secretario general del movimiento, indicó que están comprometidos a recorrer los 21 municipios y las 56 parroquias de la entidad, llevando un mensaje de esperanza.

Intención

De acuerdo a lo dicho por el vocero, la idea también es fomentar la exigencia de que se realice una nueva elección presidencial en el país, ya que considera un hecho que hay un vacío de poder (tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero).

Sin embargo, Mejías cree que existen varios factores que deben cumplirse antes de unos comicios, entre ellos está el nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como garantizar el respeto al voto de los venezolanos en el exterior.

"Que exista un nuevo padrón electoral, que se permita la habilitación definitiva de aquellos que de manera vil e ilegal fueron inhabilitados por la cúpula del chavismo y los tribunales. Que los exiliados políticos regresen a la nación, entre ellos María Corina Machado y el líder fundador de esta organización, César Pérez Vivas", añadió.

A juicio del vocero, las inversiones de capital extranjero se consolidarán en el país una vez que haya seguridad jurídica, la cual está convencido de que solo llegará "cuando se restaure la democracia".

Otras exigencias

Norma Bastardo, coordinadora estadal de Concertación Ciudadana, también resaltó que entre las exigencias debe estar la liberación de detenidos por causas políticas. A la vez cuestionó la aplicación de la Ley de Amnistía, pues han pasado alrededor de dos meses desde su aprobación y todavía hay personas que no han sido liberadas.

Indicó además que respaldan la petición de los trabajadores públicos de un aumento de salario y comentó que estarán dando apoyo a las venideras actividades de protesta que se convoque con este fin.

Barcelona / Javier A. Guaipo