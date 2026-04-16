Eugenio Suárez castiga a Gigantes con jonrón en triunfo de Rojos (+Video)

En una jornada marcada por la celebración del Día de Jackie Robinson, el venezolano Eugenio Suárez fue protagonista al conectar un cuadrangular solitario que ayudó a la victoria de Rojos de Cincinnati 8-3 sobre Gigantes de San Francisco este miércoles 15 de abril de 2026.

El "Bolibomba" Suárez, quien ha mostrado una notable consistencia en el inicio de la campaña de Grandes Ligas (MLB), castigó un envío del abridor de los Gigantes, Tyler Mahle, en la parte baja de la primera entrada.

El batazo, que salió a una velocidad de 98 millas por hora (mph) y recorrió 349 pies, se depositó en las gradas del jardín derecho para darle una ventaja temprana a los locales que nunca perderían, tal y como reseñó la agencia EFE.

Dominio escarlata

De acuerdo con los reportes oficiales de MLB.com, los escarlatas aprovecharon el descontrol del pitcheo californiano para sentenciar la serie. Suárez terminó la jornada de 4-3, con una carrera impulsada y una anotada, elevando su promedio de bateo a .250 y sumando su tercer vuelacercas del presente curso.

El ataque de Cincinnati no se detuvo con el estacazo del venezolano. La ofensiva roja castigó sistemáticamente a los relevistas de San Francisco, logrando un racimo de carreras en los episodios intermedios que sellaron el marcador definitivo de 8-3. Por los Gigantes, el pitcheo no encontró respuesta ante la agresividad de los bates locales en el Great American Ball Park.

La actuación de Suárez refuerza su rol como pieza angular en el esquema ofensivo de Rojos. Tras un 2025 de ajustes, el toletero bolivarense parece haber recuperado el poder que lo caracteriza, siendo este su noveno remolque de la presente zafra.

Récords

Con este resultado, los Rojos mejoran su récord a 11-7, manteniéndose en los puestos de vanguardia de la División Central de la Liga Nacional. Por su parte, los Gigantes continúan con problemas para establecer una racha ganadora fuera de casa en este primer mes de competición.

Ambas novenas cerrarán la serie este jueves, con la expectativa de ver si la artillería de Cincinnati, comandada por el madero de Suárez, puede completar la barrida frente a su afición.

Cincinnatti / Redacción Web