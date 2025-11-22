Norris baila sobre la lluvia para conseguir la ‘pole’ en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Lando Norris dio un nuevo golpe de autoridad y se quedó con una disputadísima ‘pole’ en una clasificación del GP de Las Vegas pasada por agua, que aupó a Max Verstappen al segundo puesto y al español Carlos Sainz a la tercera posición.

El principal rival de Norris por el Mundial de Fórmula Uno, su compañero Óscar Piastri, no logró sentirse cómodo en ningún momento con su McLaren y no pasó de la quinta posición, antecedido por el Mercedes de George Russell.

La lluvia y las condiciones cambiantes forjaron una parrilla de salida atípica que sacó a relucir las virtudes de los Racing Bulls, con Liam Lawson en la sexta posición e Isack Hadjar en la octava plaza. Entre ellos se situó Fernando Alonso, que exprimió su calidad bajo la lluvia para minimizar los defectos de su Aston Martin.

Errores

Un errático Charles Leclerc no fue capaz de pasar de la novena posición tras una clasificación plagada de errores y pérdidas de control de su Ferrari, aunque no estuvo peor que su compañero Lewis Hamilton, que concluyó último la sesión de calificación.

El argentino Franco Colapinto condujo su Alpine al decimoquinto puesto, mientras que su compañero de escudería, Pierre Gasly, cerró el top diez de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.

Madrid / EFE