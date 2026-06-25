A menos de 24 horas de los dos sismos que sacudieron la capital, los caraqueños se debaten este jueves entre las labores de limpieza y el temor a regresar a sus hogares.

Durante la mañana, el panorama en las avenidas Roosevelt —a la altura del elevado de la Nueva Granada y en el cruce con la avenida La Rampla— y Victoria era de recuperación; comerciantes y residentes se han volcado a las calles principalmente a barrer escombros y limpiar los frentes de los inmuebles.

Sin embargo, la situación en el sector La Candelaria refleja el drama humano que dejaron los temblores. Decenas de ciudadanos pasaron la noche a la intemperie en la Plaza La Candelaria, frente a la iglesia, debido al miedo a las réplicas y al evidente deterioro de sus viviendas.

Es el caso de la señora Yelitza, residente de la zona, quien junto a su esposo y varios vecinos durmió en el espacio público tras constatar graves grietas en las paredes de su edificio.

"No quiero volver a mi edificio porque está muy agrietado", manifestó la afectada, resumiendo la incertidumbre de muchas familias que hoy esperan una evaluación oficial de los organismos de gestión de riesgo para saber si sus hogares siguen siendo seguros.

Caracas / Rodolfo Baptista