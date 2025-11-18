Niños de EP María Concepción celebraron Día de la Alimentación y recolectaron donativos para abuelos de Santa Rosa

Unos 368 niños de educación primaria de la escuela María Concepción del sector Santa Rosa de Carúpano, en el estado Sucre, celebraron el Día de la Alimentación con un evento en el cual, además de promover el consumo de jugos de frutas criollas, realizaron una jornada social de recolección de insumos para el comedor popular de la parroquia catedral.

Anaís Bravo, vocera de la institución, explicó que la actividad socio pedagógica tuvo como finalidad desarrollar con los niños su cierre de proyecto sobre los alimentos, con un evento en el que privó la sana convivencia.

Señaló que con el párroco de Santa Rosa, el padre Jesús Villarroel, aprovecharon para integrarse y recoger alimentos para los abuelos de la zona, que acuden al comedor popular de la parroquia.

Durante la jornada recolectaron alimentos secos como harina, pasta, arroz, entre otros víveres, que servirán para dotar el ente. Además, hicieron una pequeña colecta para complementar los aportes a la parroquia.

Sucre / Corresponsalía Carúpano