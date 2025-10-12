Niña de tres años murió calcinada en incendio de un rancho en Los Molinos de Cumaná

La tragedia alcanzó a una familia cumanesa la noche de este sábado, cuando un voraz incendio consumió la vivienda donde vivían y causó la muerte de uno de sus miembros, una niña de apenas 3 años de edad.

El siniestro ocurrió en la comunidad Los Molinos, específicamente en la primera calle, en la avenida Universidad de Cumaná, estado Sucre.

De acuerdo con el reporte de bomberos, el incendio se originó en una vivienda tipo rancho en la zona, por lo cual desplegaron unidades. Cuando llegaron al sitio corroboraron la gravedad de la deflagración.

Habitantes del sector trataban de sofocar las llamas y los efectivos, con sus recursos, lograron controlar el fuego en su totalidad.

La vivienda se consumió totalmente, con pérdida total de enseres. Pero lo más grave es que se comprobó el fallecimiento por exposición directa al fuego de la niña, cuyo cadáver fue trasladado hacia la morgue del hospital Antonio Patricio de Alcalá.

Hallazgo

Al parecer, fueron vecinos quienes notificaron a los bomberos que en la estructura colapsada estaba atrapada la niña, que fue localizada debajo de una cama, de una de las habitaciones.

Aunque no se han oficializado las causas del incendio, allegados a la familia afectada dijeron que se trató de un cortocircuito.

La propietaria de la vivienda y madre de la víctima fatal, Mariela Cedeño, fue trasladada al hospital de veteranos Julio Rodríguez, también afectada por las llamas. No se informó sobre más ocupantes de la casa ni de su estado de salud.

En el sitio se apersonaron comisiones de la Policía del estado, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Municipal, VEN-911 y Bomberos UDO.

Sucre/ Corresponsalía

