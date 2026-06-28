Niña de 11 años dirigió rescate de su hermano de 9 antes de morir en los escombros

Una niña de 11 años revivió la esperanza en un grupo de rescatistas. Sin experiencia, en medio de la oscuridad y atrapada entre escombros, dirigió a los socorristas para que llegaran hasta donde estaba y salvar a su hermano de 9 años. Ella murió cuando los encontraron.

La niña estaba en el piso 5 de uno de los edificios colapsados en Venezuela por los terremotos de 7,2 y 7,5 el pasado 24 junio. Tres días después fue encontrada por socorristas, que estaban en el piso 11, gracias a unos equipos de acústica.

“Esa niña de 11 años estaba al mando de la familia, de su mamá y su hermano de 9 años. Ella dirigió las labores de rescate durante todo el día. Ya cuando los rescatistas estaban llegando y la niña veía la mano e informaba que veía la mano y veía la luz, la niña falleció”, contó visiblemente afectado un voluntario de Protección Civil, de apellido Duarte, en un video que circula en redes sociales.

“El niño está en el hospital, vivo, sano. Su hermana lo entregó vivo y fue nuestro compromiso entregarlo vivo al hospital”, dijo Duarte, quien participó en el rescate.

El voluntario relató que primero sacaron a Moisés, el niño de 9 años, y precisó: “Cuando queríamos rescatarla, por valiente nos damos cuenta que falleció y quedó con su madre. Se pudo sacar al niño y la madre y ella quedaron ahí”.

Trabajo

En las labores había un equipo multidisciplinario encabezado por los Bomberos de Colombia, quienes en medios del desgaste habían perdido la esperanza de encontrar a personas con vida, pero todo les cambió con el rescate de Moisés y la valentía de su hermana.

“Fue entregado por su hermana, que lo dio todo para que su hermano viviera y gracias a eso la esperanza renació y revivió en el equipo”, concluyó Duarte.

Caracas / El Pitazo