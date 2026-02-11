Nieves Soteldo: El Miss Venezuela forma parte de la idiosincrasia del venezolano (+Fotos)

Nieves Soteldo, periodista larense de 27 años de edad, trabaja en Venevisión desde 2019 y ha conducido espacios importantes como el segmento Estrenos y Estrellas, de Noticias Venevisión, y Súper Sábado Sensacional, uno de los shows de entretenimiento más longevos de la televisión nacional porque desde permanece en el aire desde hace 54 calendarios.

La licenciada en Comunicación Social mención Publicidad, egresada de la Universidad Fermín Toro, posee un verbo fluido y un tono de voz agradable que le ha permitido animar eventos de belleza como el Miss Venezuela, al que considera un concurso arraigado en la cultura de los habitantes de la Tierra del Libertador Simón Bolívar y lo deja bastante claro.

La dama animó el MIss Venezuela 2025, que fue ganado por Clara Vegas Goetz / Foto: Prensa Venevisión

"El Miss Venezuela forma parte de la idiosincrasia del venezolano. Yo lo comparo mucho con el efecto que produce la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que dura un poco más, pero genera expectativa y alegría en cantidades similares. Es algo de lo que, sin importar si estás vinculado o no con el mundo de la belleza, siempre quieres estar pendiente", explicó la barquisimetana, nacida el 9 de diciembre de 1998, durante una reciente visita al estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Allí presenció un duelo de la Gran Final entre Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, en la que se impuso el elenco turco 4-2 en seis partidos.

"El Miss Venezuela acapara la atención del país y eso es algo notorio. Si eres de Trujillo, Carabobo, Anzoátegui, Mérida o Lara, siempre vas a apoyar a la candidata de tu entidad. La gente también tiende a respaldar a la más bonita, porque a fin de cuentas es un certamen de belleza, pero siento que esa contienda va más allá porque todos los ciudadanos comentan lo que sucede durante esa gala. Realmente me siento feliz por animar el Miss Venezuela, pues lo considero un honor y un privilegio. Es algo que me permite ejercer la carrera que adoro que es la Comunicación Social".

El momento más grato

Para Soteldo, fanática de Cardenales de Lara y poseedora de un gran carisma, una brillante cabellera y una sonrisa angelical, uno de los momentos más gratos de su trayectoria en las pantallas fue cuando pudo compartir labores con Maite Delgado, anzoatiguense que es considerada una leyenda de la TV latinoamericana, y animadora legendaria del Miss Venezuela.

"Para mí, trabajar al lado de grandes personalidades de la TV como Maite Delgado es un privilegio, un honor que me causa mucha emoción. Es algo que no se puede describir con palabras, porque significa cumplir un sueño. Cuando yo era niña, en la década de los 2000, veía el Miss Venezuela y Maite Delgado era la referencia máxima del país a nivel de locución. Ahora es una figura de talla internacional y poder interactuar con ella, así como con otros colegas, es único. Puedo decir que Venevisión, mi canal, es el que me permitió cumplir esa meta de vida", comentó la beldad que a sus 17 primaveras debutó en "la tele regional" en Promar y quien recordó que su madre (de la cual no da a conocer el nombre) la motivó a esforzarse al máximo para ser una periodista preparada, algo que cree indispensable para sobresalir en cualquier ámbito.

La barquisimetana presenció un duelo de la Gran Final entre Caribes y Magallanes en Valencia / Foto: Joseph Ñambre

"Mi madre me dijo una vez que si me iba a dedicar a una profesión, lo hiciera bien y me motivó a tratar de ser la mejor en la carrera que dedidiera ejercer. No me considero una referente en mi área (de difundir informaciones relacionadas show business), pero debo admitir que hago lo posible en tratar de serlo. Hay personas que les gusta lo que hago y otras que no, pero de eso se trata la Comunicación Social".

Amor por el béisbol

La joven, que mientras dialogó con El Tiempo trató de observar las jugadas que ocurrieron en el campo donde se midieron indígenas y bucaneros, admitió que la LVBP es una de sus pasiones y que en cada contienda apoya a Lara, monarca de la cita 2024-2025 que no pudo superar el Round Robin en la recién finalizada zafra que fue dominada por Magallanes.

Reveló que sigue las incidencias de la pelota invernal patria, porque un familiar le explicó los detalles de la disciplina de los bases bates durante su infancia, algo de lo que estará eternamente agradecida.

Esta joven forma parte del staff de Súper Sábado Sensacional, que se transmite desde hace 54 años / Foto: Venevisión

"Cuando tenía 11 años de edad, una persona maravillosa llegó a mi vida para integrar mi familia: mi padrastro Carlos Arocha quien me inculcó el amor por el béisbol. Él le va a Magallanes y yo a Cardenales. En distintas justas efectuadas en los 2010, él permanecía pegado a la televisión y ni mi mammá ni yo podíamos dormir. Una vez me llamó y se dedicó a explicarme las reglas de la pelota. Gracias a eso, aprendí a disfrutar de este maravilloso deporte, que es el pasatiempo nacional", explicó Soteldo que se alegró mucho cuando supo que La Galera conquistó su décimo cuarto cetro en la LVBP.

"Magallanes fue campeón y, de inmediato, llamé a mi padrastro. Le mandé videos desde Valencia, de su equipo para alegrarlo porque el mío, Lara, no pudo seguir en carrera por el gallardete. Se emocionó bastante cuando le hablé, pero era algo que quería hacer porque él me inculcó el amor por la pelota, miientras que mi mamá se centraba darme a conocer detalles del Miss Venezuela y la moda. Honrar a Carlos Arocha es un privilegio porque todo lo que se deporte a mis casi 28 años de edad es gracias a sus cosejos y enseñanzas. Me ilustró el nombre de cada posición y lo que representa sertir pasión por tu club en la LVBP. A él le encantó ser parte de mi familia y por eso, siempre trataré de honrarlo cuando su elenco celebre este tipo de éxitos".

Pausa radial

En la década anterior, Soteldo fue conductora de un exitoso programa radial llamado Basta de Todo, que se transmitió durante las noches en el Circuito Líder. Se mantuvo en las ondas hertzianas por un lustro y ahora está estrictamente enfocada en sus funciones en Venevisión, porque no desea volver a una cabina radiofónica si el proyecto no es de su agrado. Aguarda por un espacio que le permita fomentar valores para crear ciudadanos ejemplares en la nación.

"La radio es un medio que te obliga a cumplir tareas con mucha responsabilidad y requiere de mucha energía tanto mental como psicológica, además involucra una preparación constante. En TV, te identifican porque ven cómo eres físicamente, pero en la radio no sucede eso y la única manera de que una persona establezca una empatía contigo es que te escuche diariamente, sin importar que cuentes con la mejor voz o no. La radio requiere de mucha constancia y siento que ahora mismo no es el momento adecuado para volver", aseguró al tiempo que calificó a ese medio como mágico.

La larense es la conductora de la sección Estrenos y Estrellas de Noticias Venevisión / Foto: Prensa Venevisión

"La radio es magia, un medio de comunicación que nunca va morir, porque cuando hay o no señal de internet, o cuando hay o no luz, siempre existirá una manera de que alguien pueda sintonizarla. Por ese motivo, los locutores tenemos la responsabilidad de que ese medio continué siempre porque es uno de los principales, al menos de nuestro país, tal y como sucede en varias partes del mundo. Si algún día, llegó a regresar a la radio, donde ejercí por cinco años -un tiempo que para algunas personas es poco y para alguien de mi edad es mucho- lo haré con gusto. Pero sólo volveré si hay un programa que enamore a los escuchas, es decir, que sirva para animarlos. También deseo fomentar valores, cultura, amor por los estudios y otras cosas buenas de Venezuela porque creo que esa es mi misión", añadió Soteldo que valoró la experiencia de estar al frente de Estrenos y Estrellas en Venevisión, planta que a su entender integra la identidad venezolana.

"Me siento bendecida por todo lo que me ha pasado, porque no estoy en una sección de espectáculos más, sino en la número uno del país y si llegó a mí es porque Dios entre sus planes perfectos que, a veces, no entendemos, dijo que era el sitio en el que yo debía estar.A pesar de que al principio no lo entendí, hoy día asumo el reeto de conducir Estrenos y Estrellas con la mayor responsabilidad y espero que las personas lo vean de la misma manera. Le doy gracias a Venevisión, un canal en el que soné trabajar desde mi infancia, porque me permite interactuar con la audiencia. Estoy segura de que es el canal de TV número uno de Venezuela, porque la historia no se borra y casi siempre trata de dar alegrías a los ciudadanos, que cuando escuchan su famosa fanfarria, saben que pasan cosas buenas. Venevisión le ha dado tanto a este país, que ya no es sólo un medio de comunicación, sino parte de la cultura venezolana. Por ese motivo, cuando llegas a ese lugar por obra de Dios, la Divina Pastora, tus habilidades y la magia del universo, simplemente dices ¡Wow!, eso es lo que quiero hacer y me siento tanto feliz como orgullosa de poder trabajar donde quería".

Valencia / Joseph Ñambre