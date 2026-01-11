domingo
, 11 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Nicolás Maduro desde EE.UU.: "Estamos bien, somos unos luchadores"

enero 11, 2026
La información fue transmitida por el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra / Foto: Archivo

Nicolás Maduro aseguró desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, Cilia Flores, que están "bien" y que son "unos luchadores", según el hijo del líder chavista, el diputado Nicolás Maduro Guerra, quien dijo haber conversado con los abogados.

En una nota publicada este domingo, el medio estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó que el hijo de Maduro se reunió con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y "transmitió un mensaje de fortaleza" por parte de su padre y Flores, quienes fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes", aseguró Maduro Guerra, citado en la nota de VTV.

El diputado denunció que contra Maduro "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías", según el canal estatal.

No obstante, prosiguió VTV, insistió en que se mantiene "moralmente íntegro y fuerte" y que "su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense".

Caracas / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram