Nicolás Maduro cree que el fascismo es la política principal del "imperialismo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que en la actualidad el fascismo es la política principal del "imperialismo", en referencia a Estados Unidos, y que opera, sostuvo, a través del "engaño" en las redes sociales".

"Pero frente a esta amenaza criminal, Venezuela está en vanguardia para desnudar, enfrentar y aplastar el fascismo. Tenemos que ser la luz del amor, la verdad y la vida", señaló el mandatario en un mensaje publicado en Telegram con motivo del Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo.

Maduro indicó que es necesario "encender la luz" para trazar el camino de la "paz, tolerancia y respeto".

"Detrás del colapso cultural de Occidente está resurgiendo el fascismo. Aunque no tenga la misma forma de la época de (Adolf) Hitler y (Benito) Mussolini, su contenido es igual de criminal, racista, excluyente y colonialista", agregó.

El mandatario sostuvo que el antifascismo es un concepto de "resistencia permanente que implica la construcción del futuro".

"Un destino de armonía, integración y tolerancia. Como nos enseñó el comandante (Hugo) Chávez, este es el tiempo del nuevo mundo de esperanzas y sueños", apuntó.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han aumentado en los últimos meses tras el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en el mar Caribe, cerca de la frontera marítima del país suramericano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El Gobierno de Maduro ha denunciado que esta presencia militar en el Caribe es un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer una autoridad "títere" con la que EE.UU. pueda "apoderarse" de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.

Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra ha informado sobre ataques contra 20 embarcaciones en el Caribe supuestamente cargadas con droga, en hechos en los que han muerto más de 66 personas, a las que han vinculado a organizaciones criminales.

