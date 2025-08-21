Netanyahu ordenó adelantar la invasión militar de ciudad de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó "acortar" el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza. Allí se refugian un millón de palestinos.

"De cara a la aprobación de los planes para la operación en la ciudad de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás". En un comunicado la Oficina del mandatario no ofrece ninguna fecha. Podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamás como a la población palestina obligada a desplazarse.

Tampoco el Ejército israelí hizo alusión al respecto. Solo repitió hoy que ya comenzaron las operaciones preliminares en algunos barrios de la capital gazatí.

Portavoz

El portavoz castrense, Effie Defrin, dijo hoy en una comparecencia online que el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza. "Ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza). Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo".

Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60 mil reservistas, según un comunicado de Defensa.

Muertes

Desde octubre de 2023, más de 62 mil palestinos han sido asesinados en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora. Entre ellos hay 18 mil niños.

Además, cerca de dos millones de gazatíes se han visto forzosamente desplazados, muchos múltiples veces. Desde entonces la mayoría malvive en tiendas de campaña dentro de un enclave en la que han sido destruidas casas, colegios y hospitales.

Tel Aviv / EFE